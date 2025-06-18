18.06.2025
Смотреть онлайн Бояна Маринкович - Natalia Michta 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje Women: Бояна Маринкович — Natalia Michta . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 07.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 07
UTR Pro Skopje Women
Завершен
(6:0, 6:0)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бояна Маринкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Бояна Маринкович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Бояна Маринкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Бояна Маринкович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Бояна Маринкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Бояна Маринкович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Бояна Маринкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Бояна Маринкович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Бояна Маринкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Бояна Маринкович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Бояна Маринкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Бояна Маринкович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
77%
38%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу