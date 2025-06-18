18.06.2025
Смотреть онлайн Вообин Шин - Григорий Ломакин 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Вообин Шин — Григорий Ломакин . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:15 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(3:6, 6:3, 6:2)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Вообин Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Григорий Ломакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Григорий Ломакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Григорий Ломакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Григорий Ломакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
68%
78%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу