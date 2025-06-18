18.06.2025
Смотреть онлайн Даниил Остапенков - Eliakim Coulibaly 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Monastir: Даниил Остапенков — Eliakim Coulibaly . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Monastir
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Даниил Остапенков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Даниил Остапенков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Даниил Остапенков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Даниил Остапенков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Даниил Остапенков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Даниил Остапенков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Даниил Остапенков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Даниил Остапенков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Даниил Остапенков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Даниил Остапенков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Даниил Остапенков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Даниил Остапенков - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
89%
33%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу