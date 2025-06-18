18.06.2025
Смотреть онлайн Илья Сницарь - Александру Иоан Чирита 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Cluj Napoca: Илья Сницарь — Александру Иоан Чирита . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Cluj Napoca
Завершен
(2:6, 6:3, 6:3)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александру Иоан Чирита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Александру Иоан Чирита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Александру Иоан Чирита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Илья Сницарь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Александру Иоан Чирита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Александру Иоан Чирита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Александру Иоан Чирита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Илья Сницарь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Илья Сницарь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Александру Иоан Чирита - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Илья Сницарь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Александру Иоан Чирита - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Александру Иоан Чирита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Александру Иоан Чирита - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Александру Иоан Чирита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Александру Иоан Чирита - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Илья Сницарь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Илья Сницарь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
78%
57%
Реализация брейк - пойнтов
19%
20%
