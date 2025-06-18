Смотреть онлайн Стефан Палоси - Калин Теодор Стирбу 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Cluj Napoca: Стефан Палоси — Калин Теодор Стирбу . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .