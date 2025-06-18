18.06.2025
Смотреть онлайн Стефан Палоси - Калин Теодор Стирбу 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Cluj Napoca: Стефан Палоси — Калин Теодор Стирбу . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Cluj Napoca
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Calin T Stirbu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Calin T Stirbu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Calin T Stirbu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Стефан Палоси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Calin T Stirbu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Стефан Палоси - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
61%
57%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
