18.06.2025
Смотреть онлайн Бернардо Мунк Меса - Арда Азкара 18.06.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Бернардо Мунк Меса — Арда Азкара . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арда Азкара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Арда Азкара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Бернардо Мунк Меса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Бернардо Мунк Меса - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Арда Азкара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Бернардо Мунк Меса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Бернардо Мунк Меса - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Арда Азкара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Бернардо Мунк Меса - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Арда Азкара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Бернардо Мунк Меса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Бернардо Мунк Меса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Арда Азкара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
9
5
Выигрыш первой подачи
70%
75%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу