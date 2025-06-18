18.06.2025
Смотреть онлайн Кайса Риналдо Перссон - Миа Ристич 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Кайса Риналдо Перссон — Миа Ристич . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Zagreb
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Миа Ристич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Миа Ристич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Миа Ристич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Миа Ристич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Миа Ристич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Миа Ристич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Миа Ристич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
68%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
