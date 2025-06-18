18.06.2025
Смотреть онлайн Дин Тернер - Radu David Turcanu 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Cluj Napoca: Дин Тернер — Radu David Turcanu . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Cluj Napoca
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Radu David Turcanu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Дин Тернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Radu David Turcanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Radu David Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
47%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
55%
Комментарии к матчу