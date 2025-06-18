18.06.2025
Смотреть онлайн Самуил Конов - Раду Михай Папое 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Cluj Napoca: Самуил Конов — Раду Михай Папое . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Cluj Napoca
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Самуил Конов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Раду Михай Папое - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Самуил Конов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Раду Михай Папое - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Раду Михай Папое - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Раду Михай Папое - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Самуил Конов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Раду Михай Папое - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Раду Михай Папое - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Раду Михай Папое - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Раду Михай Папое - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Раду Михай Папое - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Самуил Конов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Раду Михай Папое - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Раду Михай Папое - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
59%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
