18.06.2025
Смотреть онлайн Влад Кристиан Бреазу - Жоао Эдуардо Шиссл 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Cluj Napoca: Влад Кристиан Бреазу — Жоао Эдуардо Шиссл . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Cluj Napoca
Завершен
(4:6, 4:6)
(4:6, 4:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Влад Кристиан Бреазу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Жоао Эдуардо Шиссл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Влад Кристиан Бреазу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Влад Кристиан Бреазу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Влад Кристиан Бреазу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Влад Кристиан Бреазу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Жоао Эдуардо Шиссл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Влад Кристиан Бреазу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Жоао Эдуардо Шиссл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Влад Кристиан Бреазу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Влад Кристиан Бреазу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
74%
81%
Реализация брейк - пойнтов
50%
43%
Комментарии к матчу