Текстовая трансляция

Гейм 1 - Влад Кристиан Бреазу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Жоао Эдуардо Шиссл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 4 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Влад Кристиан Бреазу - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Влад Кристиан Бреазу - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Влад Кристиан Бреазу - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Влад Кристиан Бреазу - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Жоао Эдуардо Шиссл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 14 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Влад Кристиан Бреазу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Жоао Эдуардо Шиссл - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Жоао Эдуардо Шиссл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 18 - Влад Кристиан Бреазу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 19 - Влад Кристиан Бреазу - взял свою подачу со счетом 30-40