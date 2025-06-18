18.06.2025
Смотреть онлайн Эмилия Тверионайте - Люси Петрузелова 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bolszewo: Эмилия Тверионайте — Люси Петрузелова . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bolszewo
Завершен
(6:7, 7:5, 6:1)
(6:7, 7:5, 6:1)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Люси Петрузелова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Эмилия Тверионайте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Люси Петрузелова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Эмилия Тверионайте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Люси Петрузелова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Эмилия Тверионайте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Люси Петрузелова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Эмилия Тверионайте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Эмилия Тверионайте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Люси Петрузелова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Люси Петрузелова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Эмилия Тверионайте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Эмилия Тверионайте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Люси Петрузелова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Люси Петрузелова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Люси Петрузелова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Эмилия Тверионайте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Люси Петрузелова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Эмилия Тверионайте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Эмилия Тверионайте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Эмилия Тверионайте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Люси Петрузелова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Эмилия Тверионайте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Эмилия Тверионайте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Эмилия Тверионайте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Эмилия Тверионайте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Эмилия Тверионайте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Эмилия Тверионайте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Эмилия Тверионайте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Люси Петрузелова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Эмилия Тверионайте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
75%
57%
Реализация брейк - пойнтов
62%
40%
Комментарии к матчу