18.06.2025
Смотреть онлайн Амарисса Киара Тот - Грант Тайра Катерина 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Амарисса Киара Тот — Грант Тайра Катерина . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Zagreb
Завершен
(7:6, 4:6, 2:6)
(7:6, 4:6, 2:6)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Amarissa K Toth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Amarissa K Toth - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Amarissa K Toth - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Amarissa K Toth - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Amarissa K Toth - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Amarissa K Toth - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 31 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
6
9
Выигрыш первой подачи
53%
57%
Реализация брейк - пойнтов
54%
50%
Комментарии к матчу