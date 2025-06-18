18.06.2025
Смотреть онлайн Екатерина Казионова - Изабелла Сван 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Ystad: Екатерина Казионова — Изабелла Сван . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Ystad
Завершен
(5:7, 6:2, 6:1)
(5:7, 6:2, 6:1)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Изабелла Сван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Екатерина Казионова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Изабелла Сван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Екатерина Казионова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Изабелла Сван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Екатерина Казионова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Изабелла Сван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Екатерина Казионова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Изабелла Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Изабелла Сван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Изабелла Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Изабелла Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Изабелла Сван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Екатерина Казионова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Екатерина Казионова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Екатерина Казионова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Изабелла Сван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Екатерина Казионова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Екатерина Казионова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Екатерина Казионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
71%
46%
Реализация брейк - пойнтов
73%
36%
Комментарии к матчу