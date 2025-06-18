18.06.2025
Смотреть онлайн Леонид Шейгезихт - Бруно Фернандес 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Леонид Шейгезихт — Бруно Фернандес . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Леонид Шейгезихт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
54%
59%
Реализация брейк - пойнтов
14%
45%
