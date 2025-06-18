18.06.2025
Смотреть онлайн Георгий Лазаров - Алехандро Банкалари 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Георгий Лазаров — Алехандро Банкалари . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алехандро Банкалари - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Георгий Лазаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алехандро Банкалари - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алехандро Банкалари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Алехандро Банкалари - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Георгий Лазаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Алехандро Банкалари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Алехандро Банкалари - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Георгий Лазаров - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Георгий Лазаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Алехандро Банкалари - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Георгий Лазаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
7
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
64%
62%
Реализация брейк - пойнтов
33%
20%
