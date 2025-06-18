18.06.2025
Смотреть онлайн Зура Ткемаладзе - Поль Инчауспе 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Зура Ткемаладзе — Поль Инчауспе . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(3:6, 2:6)
(3:6, 2:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Поль Инчауспе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Поль Инчауспе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Поль Инчауспе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Поль Инчауспе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Поль Инчауспе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Поль Инчауспе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Поль Инчауспе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Поль Инчауспе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Поль Инчауспе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Поль Инчауспе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Поль Инчауспе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Поль Инчауспе - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
7
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
68%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу