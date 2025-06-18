18.06.2025
Смотреть онлайн Ammar Faleh Alhogbani - Хаоюань Хуанг 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Ammar Faleh Alhogbani — Хаоюань Хуанг . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(6:3, 5:3)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ammar Faleh Alhogbani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Хаоюань Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хаоюань Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хаоюань Хуанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хаоюань Хуанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Хаоюань Хуанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ammar Faleh Alhogbani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Хаоюань Хуанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ammar Faleh Alhogbani - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ammar Faleh Alhogbani - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
73%
67%
Реализация брейк - пойнтов
60%
25%
