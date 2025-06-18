18.06.2025
Смотреть онлайн Максим Шин - Шон Дарьябейги 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Максим Шин — Шон Дарьябейги . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(6:2, 6:2)
(6:2, 6:2)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maxim Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Шон Дарьябейги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Maxim Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Шон Дарьябейги - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Maxim Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Maxim Shin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Maxim Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Шон Дарьябейги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Maxim Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Шон Дарьябейги - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Maxim Shin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Maxim Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Maxim Shin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
74%
53%
Реализация брейк - пойнтов
43%
33%
Комментарии к матчу