18.06.2025
Смотреть онлайн Альберто Лим - Samuel Alejandro Linde Palacios 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Альберто Лим — Samuel Alejandro Linde Palacios . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Samuel Alejandro Linde Palacios - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Samuel Alejandro Linde Palacios - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Samuel Alejandro Linde Palacios - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Альберто Лим - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Samuel Alejandro Linde Palacios - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Samuel Alejandro Linde Palacios - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Samuel Alejandro Linde Palacios - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Samuel Alejandro Linde Palacios - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Samuel Alejandro Linde Palacios - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Samuel Alejandro Linde Palacios - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Альберто Лим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Samuel Alejandro Linde Palacios - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Samuel Alejandro Linde Palacios - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Samuel Alejandro Linde Palacios - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
35%
72%
Реализация брейк - пойнтов
100%
67%
Комментарии к матчу