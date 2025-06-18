18.06.2025
Смотреть онлайн Линан Сяо - Лука Кастельнуово 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Линан Сяо — Лука Кастельнуово . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(5:7, 4:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Линан Сяо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Линан Сяо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
6
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
75%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
