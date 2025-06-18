Текстовая трансляция

Гейм 1 - Линан Сяо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Линан Сяо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 20 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Линан Сяо - взял свою подачу со счетом 40-40