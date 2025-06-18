18.06.2025
Смотреть онлайн Юй Сун Пак - Же Ли 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Юй Сун Пак — Же Ли . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(5:2)
(5:2)
1 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юй Сун Пак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Же Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Же Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Юй Сун Пак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
100%
64%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу