Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.06.2025

Смотреть онлайн Юй Сун Пак - Же Ли 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Юй Сун ПакЖе Ли . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Luzhou
Юй Сун Пак
Завершен
(5:2)
1 : 0
18 июня 2025
Же Ли
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юй Сун Пак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Же Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Же Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Юй Сун Пак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Юй Сун Пак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Юй Сун Пак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
6
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
100%
64%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Кардифф Кардифф
Челси Челси
16 Декабря
23:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
16 Декабря
22:45
Гвадалахара Гвадалахара
Барселона Барселона
16 Декабря
23:00
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Црвена Звезда Црвена Звезда
16 Декабря
22:05
Эйбар Эйбар
Эльче Эльче
16 Декабря
21:00
Хихон Хихон
Валенсия Валенсия
16 Декабря
23:00
Милан Милан
Реал Мадрид Реал Мадрид
16 Декабря
22:30
Депортиво Ла Корунья Депортиво Ла Корунья
Майорка Майорка
16 Декабря
21:00
Олимпиакос Олимпиакос
Валенсия Валенсия
16 Декабря
22:15
Париж Париж
Барселона Барселона
16 Декабря
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA