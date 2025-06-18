18.06.2025
Смотреть онлайн Ник Чаппелл - Шинтаро Имаи 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Ник Чаппелл — Шинтаро Имаи . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:15 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(1:6, 0:0)
0 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шинтаро Имаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Шинтаро Имаи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Шинтаро Имаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Шинтаро Имаи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ник Чаппелл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Шинтаро Имаи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Шинтаро Имаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
43%
100%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
Комментарии к матчу