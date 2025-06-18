Смотреть онлайн Е Цонг Мо - Танапет Чанта 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Е Цонг Мо — Танапет Чанта . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .