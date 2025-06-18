18.06.2025
Смотреть онлайн Е Цонг Мо - Танапет Чанта 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Е Цонг Мо — Танапет Чанта . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(6:7, 6:6)
0 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Танапет Чанта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Танапет Чанта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Танапет Чанта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Танапет Чанта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Танапет Чанта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
7
1
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
74%
62%
Реализация брейк - пойнтов
57%
36%
Комментарии к матчу