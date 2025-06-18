18.06.2025
Смотреть онлайн Сун Мин Ха - Yui Komada 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Сун Мин Ха — Yui Komada . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(5:7, 4:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yui Komada - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Yui Komada - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Yui Komada - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Yui Komada - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Yui Komada - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Yui Komada - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Yui Komada - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Yui Komada - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Yui Komada - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Сун Мин Ха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Сун Мин Ха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Yui Komada - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Yui Komada - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Yui Komada - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Yui Komada - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
47%
53%
Реализация брейк - пойнтов
29%
67%
