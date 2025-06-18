18.06.2025
Смотреть онлайн Sae Noguchi - Юка Мацумото 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Sae Noguchi — Юка Мацумото . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sae Noguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Юка Мацумото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Юка Мацумото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Юка Мацумото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Юка Мацумото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Юка Мацумото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Юка Мацумото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Юка Мацумото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Sae Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Sae Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
История последних встреч
Sae Noguchi
Юка Мацумото
1 победа
0 побед
100%
0%
19.08.2025
Юка Мацумото
0:2
Sae Noguchi
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
68%
44%
Реализация брейк - пойнтов
67%
33%
