18.06.2025
Смотреть онлайн Итино Хорикава - Аюми Миямото 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Итино Хорикава — Аюми Миямото . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(1:6, 6:7)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Итино Хорикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Итино Хорикава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Итино Хорикава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
55%
57%
Реализация брейк - пойнтов
67%
71%
Комментарии к матчу