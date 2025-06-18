Фрибет 15000₽
18.06.2025

Смотреть онлайн Кейра Блэкбирд - Он Ю Чой 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Кейра БлэкбирдОн Ю Чой . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Sapporo
Кейра Блэкбирд
Завершен
(1:6, 6:0, 6:4)
2 : 1
18 июня 2025
Он Ю Чой
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Onyu Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Onyu Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
3
1
Двойные ошибки
8
6
Выигрыш первой подачи
71%
51%
Реализация брейк - пойнтов
35%
62%
