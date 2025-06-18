18.06.2025
Смотреть онлайн Ran Wakana - Кохару Ними 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Ran Wakana — Кохару Ними . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(6:2, 2:6, 6:2)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ran Wakana - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Кохару Ними - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ran Wakana - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ran Wakana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Ran Wakana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ran Wakana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Кохару Ними - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ran Wakana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ran Wakana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Кохару Ними - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кохару Ними - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Кохару Ними - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Кохару Ними - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Кохару Ними - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ran Wakana - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Кохару Ними - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ran Wakana - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Кохару Ними - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Ran Wakana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Кохару Ними - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Ran Wakana - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Ran Wakana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Ran Wakana - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Ran Wakana - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
63%
51%
Реализация брейк - пойнтов
56%
50%
