18.06.2025
Смотреть онлайн Хаю Киношита - Хонори Кояма 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Хаю Киношита — Хонори Кояма . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(6:2, 7:6)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хаю Киношита - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
72%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
