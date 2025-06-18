Смотреть онлайн Хаю Киношита - Хонори Кояма 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Хаю Киношита — Хонори Кояма . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .