17.06.2025
Смотреть онлайн Олаф Печковски - Эрик Арутюнян 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Monastir: Олаф Печковски — Эрик Арутюнян . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Monastir
Завершен
(2:6, 2:6)
(2:6, 2:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Олаф Печковски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Олаф Печковски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Олаф Печковски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Эрик Арутюнян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Олаф Печковски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Эрик Арутюнян - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
51%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
44%
Комментарии к матчу