Гейм 1 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Даисуке Инагава - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Даисуке Инагава - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Даисуке Инагава - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 13 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 15 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0