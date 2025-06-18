18.06.2025
Смотреть онлайн Даисуке Инагава - Руотаро Тагучи 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Даисуке Инагава — Руотаро Тагучи . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 1.
МСК, Корт: Fukui Sports Park - Court 1
UTR Pro Fukui
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Даисуке Инагава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Даисуке Инагава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Даисуке Инагава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
65%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
