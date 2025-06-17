17.06.2025
Смотреть онлайн Anjali K Junarto - Виолет Аписа 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Билли Джин Кинг: Anjali K Junarto — Виолет Аписа . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Билли Джин Кинг
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виолет Аписа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Виолет Аписа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Anjali K Junarto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Виолет Аписа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Виолет Аписа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Виолет Аписа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Anjali K Junarto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Виолет Аписа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Виолет Аписа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Anjali K Junarto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Anjali K Junarto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Виолет Аписа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Anjali K Junarto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Виолет Аписа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Виолет Аписа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Anjali K Junarto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Anjali K Junarto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Виолет Аписа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Виолет Аписа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Виолет Аписа - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
58%
65%
Реализация брейк - пойнтов
100%
56%
