17.06.2025
Смотреть онлайн Никола Колячев - Алехандро Банкалари 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Никола Колячев — Алехандро Банкалари . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никола Колячев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Алехандро Банкалари - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Никола Колячев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алехандро Банкалари - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Никола Колячев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алехандро Банкалари - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алехандро Банкалари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Алехандро Банкалари - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алехандро Банкалари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Алехандро Банкалари - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Никола Колячев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алехандро Банкалари - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Никола Колячев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Алехандро Банкалари - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алехандро Банкалари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Алехандро Банкалари - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Никола Колячев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Алехандро Банкалари - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
64%
72%
Реализация брейк - пойнтов
0%
43%
