17.06.2025
Смотреть онлайн Леонид Шейгезихт - Piet Luis Pinter 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Леонид Шейгезихт — Piet Luis Pinter . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:2, 1:6, 0:1)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Леонид Шейгезихт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Piet Luis Pinter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Леонид Шейгезихт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Piet Luis Pinter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Piet Luis Pinter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Леонид Шейгезихт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Piet Luis Pinter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Piet Luis Pinter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Piet Luis Pinter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Piet Luis Pinter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Piet Luis Pinter - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
57%
63%
Реализация брейк - пойнтов
15%
50%
