17.06.2025
Смотреть онлайн Карлос Джиральди - Георгий Лазаров 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Карлос Джиральди — Георгий Лазаров . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карлос Джиральди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Карлос Джиральди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Георгий Лазаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Георгий Лазаров - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Георгий Лазаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Карлос Джиральди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Георгий Лазаров - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Карлос Джиральди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Карлос Джиральди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Георгий Лазаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Георгий Лазаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Георгий Лазаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
0
Выигрыш первой подачи
57%
73%
Реализация брейк - пойнтов
20%
38%
