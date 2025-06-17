17.06.2025
Смотреть онлайн Ален Муякич - Егор Горин 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Ален Муякич — Егор Горин . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Егор Горин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ален Муякич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ален Муякич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ален Муякич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Егор Горин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ален Муякич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ален Муякич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ален Муякич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ален Муякич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Егор Горин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Егор Горин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ален Муякич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Егор Горин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ален Муякич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ален Муякич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ален Муякич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ален Муякич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
62%
45%
Реализация брейк - пойнтов
38%
33%
