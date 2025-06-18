Фрибет 15000₽
18.06.2025

Смотреть онлайн Ретаро Мацумура - Yuya Hirose 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Ретаро МацумураYuya Hirose . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:35 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 3.

МСК, Корт: Fukui Sports Park - Court 3
UTR Pro Fukui
Ретаро Мацумура
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
18 июня 2025
Yuya Hirose
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Yuya Hirose - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Yuya Hirose - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

История последних встреч

Ретаро Мацумура
Ретаро Мацумура
Yuya Hirose
Ретаро Мацумура
1 победа
0 побед
100%
0%
13.10.2025
Ретаро Мацумура
Ретаро Мацумура
2:0
Yuya Hirose
Yuya Hirose
Обзор

Статистика матча

Эйсы
10
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
66%
27%
Реализация брейк - пойнтов
86%
33%
Комментарии к матчу
