Гейм 1 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 2 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Yuya Hirose - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 6 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 8 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Yuya Hirose - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0