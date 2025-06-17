Текстовая трансляция

Гейм 1 - Сада Нахимана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Сада Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 5 - Сада Нахимана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Сада Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Сада Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Сада Нахимана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Сада Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Матильде Лоллиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Матильде Лоллиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Матильде Лоллиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 20 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Сада Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 23 - Сада Нахимана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - Матильде Лоллиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 26 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 40-40