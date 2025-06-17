17.06.2025
Смотреть онлайн Матильде Лоллиа - Сада Нахимана 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Blois: Матильде Лоллиа — Сада Нахимана . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Blois
Завершен
(1:6, 7:5, 6:4)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сада Нахимана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Сада Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Сада Нахимана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Сада Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сада Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Сада Нахимана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Сада Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Матильде Лоллиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Матильде Лоллиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Матильде Лоллиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Сада Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Сада Нахимана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Матильде Лоллиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Сада Нахимана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Матильде Лоллиа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Матильде Лоллиа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
8
5
Выигрыш первой подачи
57%
67%
Реализация брейк - пойнтов
45%
33%
