Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Джулия Алессия Монтелеоне - Элли Блэкфорд 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Джулия Алессия МонтелеонеЭлли Блэкфорд . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Монастир
Джулия Алессия Монтелеоне
Завершен
(0:1)
0 : 1
17 июня 2025
Элли Блэкфорд
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элли Блэкфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
25%
57%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Адмирал Адмирал
17 Декабря
12:15
ПСЖ ПСЖ
Фламенго Фламенго
17 Декабря
20:00
Талавера де Ла Рейна Талавера де Ла Рейна
Реал Мадрид Реал Мадрид
17 Декабря
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брентфорд Брентфорд
17 Декабря
22:30
ХК Сочи ХК Сочи
Металлург Металлург
17 Декабря
19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Фулхэм Фулхэм
17 Декабря
23:15
Алавес Алавес
Севилья Севилья
17 Декабря
23:00
Балеарес Балеарес
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
17 Декабря
21:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
17 Декабря
18:30
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Норильск Норильск
17 Декабря
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA