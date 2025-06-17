17.06.2025
Смотреть онлайн Джулия Алессия Монтелеоне - Элли Блэкфорд 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Джулия Алессия Монтелеоне — Элли Блэкфорд . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(0:1)
0 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элли Блэкфорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
25%
57%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
