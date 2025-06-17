17.06.2025
Смотреть онлайн Марго Комано - Гала Аранджо 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Марго Комано — Гала Аранджо . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(6:1, 6:2)
(6:1, 6:2)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гала Аранджо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Марго Комано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Марго Комано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Марго Комано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Марго Комано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Марго Комано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Марго Комано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Гала Аранджо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Марго Комано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Марго Комано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Марго Комано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Гала Аранджо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Марго Комано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Марго Комано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Марго Комано - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
69%
38%
Реализация брейк - пойнтов
56%
33%
Комментарии к матчу