18.06.2025
Смотреть онлайн Пепейн Бастиансен - Niels Ratiu 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Duffel: Пепейн Бастиансен — Niels Ratiu . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Duffel
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Niels Ratiu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Пепейн Бастиансен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Niels Ratiu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Пепейн Бастиансен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Niels Ratiu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Пепейн Бастиансен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Niels Ratiu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Niels Ratiu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Niels Ratiu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Пепейн Бастиансен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Niels Ratiu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Пепейн Бастиансен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Niels Ratiu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Пепейн Бастиансен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Niels Ratiu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Niels Ratiu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Niels Ratiu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Niels Ratiu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
68%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
