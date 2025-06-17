17.06.2025
Смотреть онлайн Олле Валлин - Райан Колби 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Duffel: Олле Валлин — Райан Колби . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Duffel
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Олле Валлин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Райан Колби - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Олле Валлин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Райан Колби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Олле Валлин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Райан Колби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Олле Валлин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Райан Колби - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Райан Колби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Райан Колби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Олле Валлин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Олле Валлин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
79%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу