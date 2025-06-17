Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Олле Валлин - Райан Колби 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Duffel: Олле ВаллинРайан Колби . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Duffel
Олле Валлин
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Райан Колби
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Олле Валлин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Райан Колби - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Олле Валлин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Райан Колби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Олле Валлин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Райан Колби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Олле Валлин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Райан Колби - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Райан Колби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Райан Колби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Олле Валлин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Олле Валлин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Олле Валлин - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
79%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу
