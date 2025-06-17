17.06.2025
Смотреть онлайн Том Гентзш - Янник Келм 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Duffel: Том Гентзш — Янник Келм . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Duffel
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Янник Келм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Янник Келм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Янник Келм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Том Гентзш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Янник Келм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Том Гентзш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Том Гентзш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
2
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
65%
63%
Реализация брейк - пойнтов
8%
27%
Комментарии к матчу