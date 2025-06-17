Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Николас Вильялон - Даниель Антонио Нунес 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Николас ВильялонДаниель Антонио Нунес . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Николас Вильялон
Завершен
(6:7, 5:7)
0 : 2
17 июня 2025
Даниель Антонио Нунес
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даниель Антонио Нунес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Даниель Антонио Нунес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Даниель Антонио Нунес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Николас Вильялон Valdes - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Даниель Антонио Нунес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Николас Вильялон Valdes - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Николас Вильялон Valdes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Николас Вильялон Valdes - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Даниель Антонио Нунес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Николас Вильялон Valdes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Даниель Антонио Нунес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Николас Вильялон Valdes - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Даниель Антонио Нунес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Даниель Антонио Нунес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Даниель Антонио Нунес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Николас Вильялон Valdes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Николас Вильялон Valdes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Николас Вильялон Valdes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Николас Вильялон Valdes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Николас Вильялон Valdes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Даниель Антонио Нунес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Даниель Антонио Нунес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Даниель Антонио Нунес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Даниель Антонио Нунес - взял свою подачу со счетом 40-40

История последних встреч

Николас Вильялон
Николас Вильялон
Даниель Антонио Нунес
Николас Вильялон
0 побед
1 победа
0%
100%
21.11.2025
Николас Вильялон
Николас Вильялон
0:2
Даниель Антонио Нунес
Даниель Антонио Нунес
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
64%
61%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу
