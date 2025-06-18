18.06.2025
Смотреть онлайн Саша Маркович - Андрей Радойчич 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Саша Маркович — Андрей Радойчич . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Саша Маркович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Андрей Радойчич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Саша Маркович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Андрей Радойчич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Саша Маркович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Андрей Радойчич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Саша Маркович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Саша Маркович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Саша Маркович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Андрей Радойчич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Саша Маркович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Андрей Радойчич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Саша Маркович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Саша Маркович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Саша Маркович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Саша Маркович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Саша Маркович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
79%
73%
Реализация брейк - пойнтов
75%
0%
Комментарии к матчу