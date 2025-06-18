18.06.2025
Смотреть онлайн Coco Bosman - Мерием Бен Эззедин Мерием 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Coco Bosman — Мерием Бен Эззедин Мерием . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(6:1, 4:6, 3:6)
(6:1, 4:6, 3:6)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Coco Bosman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Coco Bosman - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Coco Bosman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Meriem Ben Ezzedine - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Coco Bosman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Meriem Ben Ezzedine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Meriem Ben Ezzedine - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Coco Bosman - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Meriem Ben Ezzedine - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Meriem Ben Ezzedine - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Meriem Ben Ezzedine - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Coco Bosman - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Meriem Ben Ezzedine - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Meriem Ben Ezzedine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Meriem Ben Ezzedine - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Meriem Ben Ezzedine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Coco Bosman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Meriem Ben Ezzedine - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Coco Bosman - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Meriem Ben Ezzedine - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Meriem Ben Ezzedine - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
3
Двойные ошибки
8
10
Выигрыш первой подачи
73%
69%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
Комментарии к матчу