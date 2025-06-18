18.06.2025
Смотреть онлайн Gabriele Vulpitta - Никколо Катини 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Cattolica: Gabriele Vulpitta — Никколо Катини . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Cattolica
Завершен
(2:6, 6:1, 2:6)
(2:6, 6:1, 2:6)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Никколо Катини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Никколо Катини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Никколо Катини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Gabriele Vulpitta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Никколо Катини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Gabriele Vulpitta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Gabriele Vulpitta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Gabriele Vulpitta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Никколо Катини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Никколо Катини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
62%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
56%
Комментарии к матчу