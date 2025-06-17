17.06.2025
Смотреть онлайн Кэйт Мэнсфилд - Себастьянна Скилипоти 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Кэйт Мэнсфилд — Себастьянна Скилипоти . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(7:5, 5:0)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Себастьянна Скилипоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Себастьянна Скилипоти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Кэйт Мэнсфилд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кэйт Мэнсфилд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Кэйт Мэнсфилд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кэйт Мэнсфилд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Кэйт Мэнсфилд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Себастьянна Скилипоти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Себастьянна Скилипоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Себастьянна Скилипоти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кэйт Мэнсфилд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Кэйт Мэнсфилд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Кэйт Мэнсфилд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кэйт Мэнсфилд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Кэйт Мэнсфилд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Кэйт Мэнсфилд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Кэйт Мэнсфилд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Кэйт Мэнсфилд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
68%
61%
Реализация брейк - пойнтов
67%
29%
