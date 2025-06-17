Текстовая трансляция

Гейм 1 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Лука Потенза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Леонардо Росси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Лука Потенза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Лука Потенза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Лука Потенза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 20 - Леонардо Росси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 21 - Леонардо Росси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Леонардо Росси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 27 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Лука Потенза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 29 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 30 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 31 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 32 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 33 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40