Смотреть онлайн Лука Потенза - Леонардо Росси 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Monastir: Лука Потенза — Леонардо Росси . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Monastir
Завершен
(6:7, 6:3, 7:5)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Лука Потенза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Леонардо Росси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лука Потенза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Лука Потенза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лука Потенза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Леонардо Росси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Леонардо Росси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Леонардо Росси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Лука Потенза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 34 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
16
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
73%
74%
Реализация брейк - пойнтов
44%
40%
