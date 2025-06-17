17.06.2025
Смотреть онлайн Савелий Иванов - Мерт Алькая 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Monastir: Савелий Иванов — Мерт Алькая . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Monastir
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Савелий Иванов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Савелий Иванов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мерт Алькая - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Савелий Иванов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мерт Алькая - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Савелий Иванов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мерт Алькая - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мерт Алькая - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мерт Алькая - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мерт Алькая - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мерт Алькая - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мерт Алькая - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Мерт Алькая - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мерт Алькая - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мерт Алькая - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Савелий Иванов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мерт Алькая - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
8
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
48%
85%
Реализация брейк - пойнтов
20%
40%
